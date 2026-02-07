Kırıkkale\'de 1736 Konutun Kurası Çekildi

KIRIKKALE'de 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında inşa edilecek 1736 konuta ilişkin kuralar, noter huzurunda çekildi.

Kırıkkale Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'10 BİN 611 BAŞVURU YAPILDI'

Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, yeni yuvalarına kavuşacak hak sahiplerine 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un gayretleriyle bu kadim şehre yakışır yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşümle güvenli yuvalar inşa ederken, altyapıdan millet bahçelerine, yollardan köprülere kadar birçok eseri Kırıkkale'ye kazandırmaya devam edeceğiz. Kısa bir sürede 'Asrın Felaketi'nin ardından rekor bir işe imza atarak 455 bin konutumuzu afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün burada 1736 konutun kuru çekimini yapacağız. Kırıkkale'den 10 bin 611 başvuru yapıldı" dedi.

'DAHA GÜZEL GÜNLERİ BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ'

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, vatandaşların gözlerindeki umudun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu umut yaklaşık 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda devam ediyor. Umut ediyorum ki Kırıkkale'mizde, kura çekiminin ardından bu umudun daha da yeşerdiği, daha güzel günleri birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua okundu. Ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile 1736 hak sahibi belirlendi.