Ağabey katilinden 'pes' dedirten ifade: Pişman değilim

25.11.2025 14:34  Güncelleme: 15:44
Kırıkkale'de baba evinde tartıştığı ağabeyi Ali Sağlam'ı bıçaklayarak katleden Y.S'nin ifadesi ortaya çıktı. Tartışmadan sonra ağabeyinin kendisini bakışlarıyla tahrik ettiğini ve bıçaklama anında ne yaptığını hatırlamadığını öne süren Y.S'nin ifadesinde "Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi 2052 Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Y.S. (26) ile ağabeyi Ali Sağlam arasında tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kavganın büyümesi üzerine Sağlam, ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Sağlam, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

"AĞABEYİM TAHRİK ETTİ" DEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan cinayet zanlısı Sağlam, ağabeyi ile arasında geçmişten bu yana sözlü tartışmalar yaşandığını, olay günü ise ağabeyi tarafından tahrik edildiğini iddia etti. Evde anne, baba ve ağabeyiyle birlikte oturduklarını anlatan zanlı, tartışmanın büyümesi üzerine odasına yöneldiğini, ağabeyinin arkasından bardak fırlatmaya yeltendiğini ancak annesi tarafından engellendiğini söyledi.

"O AN NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Yaklaşık 10 dakika sonra yeniden odaya döndüğünde ağabeyinin kendisine bakışlarıyla tahrik ettiğini öne süren Sağlam, "Üzerimdeki bıçağı çıkarıp Ali'nin karnına bir kez vurdum, yere düşünce bir kez daha bıçak darbesi yaptım. O an ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Olayın ardından evden kaçıp kısa süre saklandığını ifade eden zanlı, polisleri görünce teslim olduğunu belirtti. Bıçağın kendisine ait olduğunu söyleyen Sağlam, ifadesinde pişmanlık duymadığını da beyan etti. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ali Sağlam'ın cenazesi, Bahçelievler Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Sağlam'ın, Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    git yat o zaman mal sizi kurtarsın bir günlük özgürlük bin servete değer. 0 1 Yanıtla
