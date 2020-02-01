Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç.A. idaresindeki 06 AKC 91 plakalı otomobil ile E.Z. idaresindeki 71 EV 905 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden Ö.Ç.A, E.Z. ve yolcu olarak bulunan B.G. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:23 Kaynak: İHA
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