Kırklareli'de "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'de "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

16.03.2022 14:15

Kırklareli'de bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Kırklareli'de bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 2019 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Soner Gür'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Osman Bilgin tarafından takdim edildi.

Vali Bilgin, programda, şehitlik ve gazilik unvanının, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede değerli olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin vatan toprakları için gece gündüz demeden terör örgütleri ile mücadele ettiklerini ifade eden Bilgin, gazi ve şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti.

Bilgin, "Vatan, millet ve bayrağımız için mücadele eden gazi ve şehitlerimizden Allah razı olsun." dedi.

Gür de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın kendisine verilmesinden büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Kırklareli'de Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
Kırklareli'de Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi
Kırklareli'de Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak etmek üzere Çankaya Köşkü'ne geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak etmek üzere Çankaya Köşkü'ne geldi Kırklareli'nde Gazi Gür'e Devlet Övünç Madalyası verildi Kırklareli'nde Gazi Gür'e Devlet Övünç Madalyası verildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni' düzenlendi - Son Dakika


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