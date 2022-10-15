Burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalışan N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın." dedi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli haber... Kırklareli'nde zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı - Son Dakika

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