Kırklareli haber... Kırklareli'nde zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı - Son Dakika
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Kırklareli haber... Kırklareli'nde zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı

15.10.2022 09:58
Kırklareli haber... Kırklareli'nde zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı

Kırklareli bölgesinden gelen habere göre Kırklareli'nde dilencilik yapan bir kadının üzerinde 5 bin 460 lira ele geçirildi.

Kırklareli'nde dilencilik yapan bir kadının üzerinde 5 bin 460 lira ele geçirildi.

Kırklareli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında dilenci N.A'ya (56) müdahale edip zabıta merkezine götürdü.

Burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalışan N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın." dedi.

Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 5 bin 460 lira olduğunu belirledi.

Ardından polis ekiplerine teslim edilen N.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.

YORUMLAR
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KIRKLARELİ - Zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı KIRKLARELİ - Zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı Duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor Duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor
Kaynak: AA

Kırklareli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haber... Kırklareli'nde zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli haber... Kırklareli'nde zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı - Son Dakika
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