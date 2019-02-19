Son Dakika Haberleri: Kırklareli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırklareli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Kırklareli'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kırklareli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kırklareli'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Kontrolü Hedef Raporu kapsamında belediye ve kurumların 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyetler ve beslenme odakları görüşüldü.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 15. Maddesi gereği Kırklareli 38 nolu İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Babaeski, Pınarhisar, Demirköy, Vize, Lüleburgaz, Kofçaz Belediye Başkanlıkları Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli İl Özel İdaresi ve Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2019 yılı Yerel Hayvan Koruma görevlilerin seçimi yapılarak Kırklareli Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Kontrolü Hedef Raporu kapsamında belediye ve kurumların 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyetler ve beslenme odakları hakkında görüşüldü. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

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