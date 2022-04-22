Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

22.04.2022 09:37
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin iki bölgede yaptığı araştırmada, 11 Afganistan ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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