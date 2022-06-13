İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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