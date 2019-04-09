Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Pakistan, Irak ve Cezayir uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:47 Kaynak: AA

Demirköy, Babaeski, Avrupa, Kırklareli, Güncel
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