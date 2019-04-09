Kırklareli'nde 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski
, Demirköy
ve Kofçaz
ilçelerinde Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Pakistan
, Irak
ve Cezayir
uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:47 Kaynak: AA
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