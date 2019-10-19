Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
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Kırklareli'nde sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

1 saat önce

Kırklareli'nde sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Kırklareli'nde sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör örgütü YPG/ PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbey beldesinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.R.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.B, "terör örgütü YPG/PKK lehine propaganda yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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