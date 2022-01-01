Üye Girişi
Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı

01.01.2022 14:00
Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Vali Bilgin, Yılmaz ve Yıldırım mahallelerini gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra aile ziyaretlerinde bulunan Bilgin, geçmiş olsun dileklerini ilettiği vatandaşların yeni yıllarını kutladı ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Bilgin, incelemelerinin ardından gazetecilere, 4 gündür taşkın bölgesinde yoğun bir çalışma yürüterek süreci tamamladıklarını belirtti.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, taşkında zarar gören tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını, zarar gören 52 aileye 5 bin liralık yardım yapıldığını anlatan Bilgin, "Yıkım kararı alınan 3 binada ikamet edenlerin şehir merkezlerinde kiralanan evlere tahliyelerini gerçekleştirdik. Burada zarar gören vatandaşlarımızla tek tek ilgilendik. Bölgede yoğun bir çalışma ile süreci tamamladık." diye konuştu.

Bilgin, taşkından zarar gören bölgenin dere yatağı seviyesinin altında kaldığı kaydetti.

Lüleburgaz ilçesinde 28 Aralık 2021 Salı günü şiddetli sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taşmış, birçok ev ve işyerini su basmıştı.

Taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının askeri araçları ve AFAD ekiplerinin botlarıyla güvenli bölgelere alınmıştı.

Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı

YORUMLAR
500

Osman Bilgin, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37

Son Dakika Haberleri
13:49 Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı
13:16 Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı
13:13 Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı
12:55 Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
12:42 Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı
12:38 Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada
12:13 50 liralık bileklik alıp 1 milyon liralık alyans çaldılar! O anlar saniye saniye kamerada
12:08 MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü
12:07 Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti
12:06 İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 14:21:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement