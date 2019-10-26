Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Türk Ocakları Derneği Lüleburgaz Şubesi'nce "ocakbaşı sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Türk Ocakları Derneği Lüleburgaz Şubesi'nce "ocakbaşı sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Şube binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Şube Başkanı Emrah Gültekin, bazı yerel yazarlar ile ocak üyeleri katıldı.

Akarsu, konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturulduğunu belirtti.

Harekatın başlamasından kısa süre sonra sorunun masada çözümlendiğini anlatan Akarsu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'yla da bölgede bulunan diğer devletlerin amaçlarına ulaşamadıklarını belirtti.

- CHP ilçe yönetimi oluşturuldu

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı yönetim kurulu oluşturuldu.

İlçe Başkanı Aziz Üstünalp, 17 asil 16 yedek olmak üzere 33 kişilik listenin CHP Genel Merkezi tarafından onaylandığını kaydetti.

Yaklaşan ilçe kongresi öncesi yönetimin hayırlı olmasını dileyen Üstünalp, görev alanlara başarılar diledi.

Aziz Üstünalp başkanlığındaki ilçe yönetiminde Halis Kutlu, Seyran Yılmazoğlu, Mahmut Ümit Can, Burak Zorer, Sevda Ersin, Ebru Ergün, Atakan Kozar, Mehmet Ayyıldız, Ali Haydar Karabacak, Çilenay Deniz, Ayhan Zümrüt, Arif Oruç, Osman Cumhur Esen, Ezgi Erel, Şengül Tekin, Mustafa Geniş yer aldı.

CHP İlçe Yönetiminin temmuz ayında istifasının ardından, Aziz Üstünalp başkanlığında 5 kişilik yönetim kurulu atanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den, iç karışıklık yaşayan Irak için seyahat uyarısı
Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi Yargıtay'dan önemli boşanma kararı: Cimri davranan erkek kusurlu bulundu, tazminat ödeyecek HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den CHP'yi zora sokacak İstanbul çıkışı: Ders çıkarmadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]