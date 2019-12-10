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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Demirköy Belediyesince su isale hattı yapım çalışması sürüyor.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Demirköy Belediyesince su isale hattı yapım çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Yenimahalle Muhtarı Ahmet Keleşle ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yenimahalle Üç Dereler mevkisindeki çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Gün, vatandaşlara en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Su isale hattı çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Gün, "Tüm çalışmalarımızla ilçemizin her caddesine, her sokağına hizmet götürmeye devam ediyoruz." dedi.

Okullar arası spor müsabakaları

Kırklareli'nde okullar arası spor müsabakalarında Demirköy Anadolu Lisesi masa tenisi turnuvasında ikinci oldu.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda 14 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya ilk kez katılan Demirköy Anadolu Lisesi takımı turnuvada ikincilik kürsüsünde yerini aldı.

Okul Müdürü Ersin Dik, masa tenisi takımından başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Turnuvaya ilk kez katılmalarına rağmen kürsüye çıktıklarını ifade eden Dik, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Kuşoğlu'ndan Gün'e ziyaret

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Kuşoğlu, ziyarette, ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye hizmetlerinden dolayı başta Kırklareli Valiliği olmak üzere herkese teşekkür ettiğini belirtti.

İlçenin kısa süre içinde birçok proje ile çehresinin değiştiğini söyleyen Gün, yatırımların devam edeceğini dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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