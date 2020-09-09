Kırklareli'nde CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende CHP İl Başkan Alaaddin Güncer anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Güncer, yaptığı konuşmada, CHP'nin kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

CHP'nin 9 Eylül 1923'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulduğunu anımsatan Güncer, CHP olarak demokrasinin ve aydınlanmanın savunucu olduklarını belirtti.

Törene, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Merkez İlçe Başkanı Özgür Uygul ile partililer katıldı.

Lise öğrencileri yetenek sınavı yapılacak

Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesi, 9. ve 10. sınıf öğrencileri için ek yetenek sınavı gerçekleştirecek.

Okul Müdürü Sedat Çolak, açıklamasında, TEK Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimini sürdürmek isteyen 9. ve 10. sınıf öğrencileri için resim ve müzik bölümleri yetenek sınavlarına başvuruların başladığını bildirdi.

Başvuruların 25 Eylül'de sona ereceğini belirten Çolak, yetenek sınavlarının 28-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Çolak, sınava katılmak isteyen öğrencilerin başvuruları dilekçe ile öğrenci velisi tarafından doğrudan okula veya e-okul üzerinden yapılabileceğini belirtti.