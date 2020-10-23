Kırklareli Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitimin verildiği EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lülebuzgaz ilçesinde evlerinin yakınlarındaki trafoya yıldırım düşmesi sonucu televizyonları bozulan aileye yeni televizyon alındığı belirtildi.

Vali Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin tarafından ailenin ziyaret edilerek televizyonlarının verildiği bildirilen açıklamada, uzaktan eğitimin verildiği EBA TV ve TRT yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen öğrencilerin tespit edildiğini ifade edildi.

Vali Bilgin, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bilgin ile Minsolmaz'ın ilk olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere'yi ziyaret ederek, kente yapılacak olan yatırımlar hakkında görüştüğü belirtildi.

Vali Bilgin'in daha sonra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı'yı ziyaret ettiği bildirildi.