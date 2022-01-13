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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

13.01.2022 10:46
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Başsavcı Özcoşar, çalışmaları hakkında Cebelli'den bilgi aldı.

Cebelli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lüleburgaz'ın daha fazla gelişmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Özcoşar da Cebelli'ye başarılar diledi.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi Müdür Vekili Muzaffer Musayev, Kırklareli Valiliği işbirliğinde kentte kan bağışı kampanyası düzenleneceğini bildirdi.

Musayev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu olduklarını belirterek, Kovid-19 nedeniyle kan stoklarının azaldığını kaydetti.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Musayev, "Kırklareli Valiliğimizin de desteği ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda 22-23 Ocak'ta kuracağımız çadırda kan bağışlarını kabul edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lüleburgaz Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Kıvılcım seçildi

Lüleburgaz Kahveciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleştirilen kurulda odanın gelir gider ve faaliyet raporları okundu.

Ardından yapılan seçimde tek aday olan mevcut başkan Nazif Kıvılcım, kullanılan 90 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Kıvılcım, üyelerinin desteği ile yeniden başkan seçildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Genel kurulu Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de takip etti.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Lüleburgaz ilçesinde bir iş merkezinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Özeler Mahallesi Hal Sokak'taki iş merkezinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

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Cumhuriyet, Kırklareli, Lüleburgaz, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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