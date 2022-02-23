Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, ilçedeki okullarda incelemede bulundu.

Kaymakam Yüce, ilk olarak Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul idarecilerinden bilgi alan Yüce, öğrenciler için okullarda alınan tedbirleri inceledi.

Yüce daha sonra Özel Lüleburgaz Neşe Erberk Anaokulu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Sanat Merkezi'ni de ziyaret etti.

Kaymakam Yüce'nin ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de hazır bulundu.

Kaymakam Yüce'ye ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, şehit ailesini makamında kabul etti.

Şehit Öğretmen Uğur Gören'in Ahmetbey beldesinde yaşayan annesi Nadiye Gören Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Yüce, şehit annesinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

10 öğrencinin resimleri ödüle layık görüldü

Lüleburgaz TSO Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, UNICEF tarafından desteklenen Japon Kalite Güvence Merkezi sponsorluğunda düzenlenen uluslararası resim yarışmasına katıldı.

Yarışmaya 9 yaş kategorisinde Mete Tuna Atik, Erem Çetin, 10 yaş kategorisinde Levent Tarım, 11 yaş kategorisinde Duru Toprak, 12 yaş kategorisinde Esma Nihal Arslan, 13 yaş kategorisinde Ecrin Ayyürek, Asya Batmaz, 15 yaş kategorisinde Sude Arslan ve Nur Akçadağlı, 16 yaş kategorisinde Yağmur Karataş resim gönderdi.

Gönderilen resimlerin tamamı, yapılan değerlendirmelerin ardından ödüle layık görüldü.

Okulda düzenlenen törende BİLSEM Müdürü Bünyamin Uslu, Japonya'dan gönderilen hediye ve katılım belgelerini öğrencilere teslim etti.

Uslu, konuşmasında yarışmaya katılan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Bu tür yarışmaları önemsediklerini ifade eden Uslu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılarının devamını diledi.