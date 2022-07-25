Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

25.07.2022 16:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, belde ziyaretlerini sürdürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, belde ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekici, Babaeski ilçesinin Karahalil, Alpullu, Büyükmandıra belediyeleri ve Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz Belediyesi ile Alpullu Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Vali Ekici'ye ziyaretlerde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

Ziyaretlerde Karahalil Belediye Başkanı Aykut Yakut, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve Büyük Mandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen'den belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler alan Ekici, beldelerdeki yatırımları inceledi.

Ekici daha sonra Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olma özelliğine sahip Alpullu Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

"Bir Yetime Aile Olmak" paneli düzenlendi

Kırklareli Müftülüğünce "Bir Yetime Aile Olmak" paneli düzenlendi.

Aile Dini Rehberlik Bürosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen panele İl Müftüsü Yusuf Eviş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

İl Müftülüğü Şube Müdürü Abdullah Mangır'ın moderatörlüğünde yapılan panelde Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Fatma Silkin Erol "Dini referanslar bağlamında koruyucu ailelik", Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmeni Emre Ay "Nasıl koruyucu aile olunur" konularında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Ersan Çölgeçen, Birol Ekici, Kırklareli, Alpullu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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