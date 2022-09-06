Kıyıköy ve İğneadalı balıkçılar kredi desteklerinden memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Kıyıköy ve İğneadalı balıkçılar kredi desteklerinden memnun

06.09.2022 11:51
Kıyıköy ve İğneadalı balıkçılar kredi desteklerinden memnun

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İğneada ve Kıyıköylü balıkçıların devlet desteklerinden memnun olduklarını bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İğneada ve Kıyıköylü balıkçıların devlet desteklerinden memnun olduklarını bildirdi.

Aksoy AA muhabirine, balıkçıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 1 Eylül'den itibaren Ziraat Bankası üzerinden işletme kredisi kullanmaya başladıklarını söyledi.

Son yıllarda devletin balıkçılığın gelişmesi için ciddi destekler vermeye başladığını belirten Aksoy, "Devletimiz balıkçıların kredi miktarlarını arttırdı, Ziraat Bankası üzerinden tarımsal kredi olacak şekilde... Devletimiz, balıkçılarımıza teknelerini, ağlarını, motorlarını yenilemeleri için kredi ve destekler veriyor. Hayvancılık ve arıcılıkta olduğu gibi devletimiz balıkçılara destekler vermeye devam ediyor." dedi.

Aksoy, bu yıl balıkçılık anlamında denizlerden umutlu oldukları vurgulayarak, "Özellikle iç sularda ve aynı zamanda çiftlik balıkçılığını devletimiz destekliyor. Dolayısıyla balıkçılık noktasında devletimiz, verdiği büyük desteklerin karşılığını üreticilerimizden almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Halil Kurt ise devlet desteklerinin balıkçılara "can suyu" niteliğinde olduğunu söyledi.

İhtiyacı olanların destekleme ve kredilerden faydalanarak ekipmanlarını yenilediklerini anlatan Kurt, özellikle işletme kredisinin balıkçılar tarafından avantaja çevrilmesi gerektiğini kaydetti.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılardan Günay Arapoğlu da kredi ve desteklerden son derece memnun olduklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Mehmet Aksoy, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıyıköy ve İğneadalı balıkçılar kredi desteklerinden memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
11:13 Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Tunceli'de, 110 kişinin alınacağı 4 aylık temizlik görevlisi işi için 1.405 kişi başvurdu
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:52:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kıyıköy ve İğneadalı balıkçılar kredi desteklerinden memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement