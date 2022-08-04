Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

04.08.2022 09:22
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, makamında, Müzisyenler Derneği Başkanı Gökhan Dönmezer, Kayalı Köyü Muhtarı Cengiz Yürekli, Kayalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ercan Kamış ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mahide Acar'ı kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, konukları ile bir süre sohbet etti.

Vali Ekici'den ziyaretler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, oda ve meslek kuruluşlarını ziyaret etti.

Ekici, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol ve Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kentin daha fazla gelişmesi için çalışmalara hız vereceklerini ifade eden Ekici, başarılı çalışmalar yürüten oda ve meslek kuruluşlarına teşekkür etti.

Bulgaristan iş insanlarından KTSO'ya ziyaret

Bulgaristan'da faaliyet gösteren firma sahipleri Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyarette firma sahiplerine Türkiye'de devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Tüm yatırımcıları Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne davet eden Ilık, organize sanayi bölgesinin İstanbul'a ve Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle yatırımcılara büyük avantajlar sağladığını kaydetti.

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Kırklareli Valisi Ekici, huzurevini ziyaret etti Kırklareli Valisi Ekici, huzurevini ziyaret etti Kırklareli Valisi Ekici, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi Kırklareli Valisi Ekici, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi
Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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