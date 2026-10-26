Kırmızı bültenle aranan 33 kişi dahil 63 firari 8 ülkeden Türkiye’ye getirildi - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan 33 kişi dahil 63 firari 8 ülkeden Türkiye’ye getirildi

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Kırmızı bültenle aranan 33 kişi dahil 63 firari 8 ülkeden Türkiye’ye getirildi
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İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan 63 kişinin 8 ülkede yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Firarilerin 49'u Gürcistan’dan, 5'i Almanya’dan, 3'ü Yunanistan’dan, 2'si Kırgızistan’dan getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz” dedi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 63 kişi, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışma sonucunda yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

8 ÜLKEDEN 63 İADE

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 kişi ile ulusal seviyede aranan 30 kişi yakalandı. Firariler; Gürcistan (49), Almanya (5), Yunanistan (3), Kırgızistan (2), Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. ile ulusal seviyede aranan K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D.’nin iadeleri sağlandı.

ÇOK SAYIDA BİRİM ORTAK ÇALIŞTI

Açıklamada, çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıklarınca yürütüldüğü belirtildi. Bakanlık, “Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

BAKAN ÇİFTÇİ: SINIR ÖTESİ KAPAN DARALIYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Bakanlığın paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı. Güvenlik diplomasisiyle kurulan iş birliği ağının sahada sonuç verdiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

“Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar. Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli: Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz! Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir! Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız! Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak!”

Çiftçi, çalışmalarda emeği geçen EGM birimlerini ve polisleri tebrik ederek, iade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığı mensuplarına ve iş birliği yapılan ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür etti.

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    Yorumlar (3)

  • abbas dursun abbas dursun:
    ben kırmızı bültene değil abd ve londradan gelecek pkk ve fetönün üst kademe sözde tanınan yönetici takımından birilerini bekliyorum varmı o potansiyel gerisi at hırsızı benim için bana azılılar lazım varmı o redkit getirecek bunları 0 1 Yanıtla
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    KONU KAPATILIYOR. PKK NIN REMİYETİ VEYA HİÇ BİRŞEYİ KALMIYOR. YURT DIŞIDNA OLAN KALSIN ORDA. BİRAZ ONLARI BESLŞEYENLERİN AYAĞINA DOLANSIN HA NE DERSİN? 0 0
  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    hep aynı terane önce içinizdeki suçluları yakalayında görelim 0 0 Yanıtla
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