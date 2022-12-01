Kırmızı bültenle aranırken Almanya'da yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi

Kasten öldürme ve yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Serkan Akbaba, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Akbaba'nın, dün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından, Almanya'nın Frankfurt şehrinde teslim alındığı belirtildi. İNTERPOL'DEN AÇIKLAMA GELDİ İnterpol- Europol Daire Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır. BİRÇOK SUÇTAN ÖTÜRÜ ARANIYORDU Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" denildi

Kaynak: DHA

Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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