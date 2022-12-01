Kırmızı bültenle aranırken Almanya'da yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı bültenle aranırken Almanya'da yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi

01.12.2022 21:31
Kırmızı bültenle aranırken Almanya'da yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi

Kasten öldürme ve yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Serkan Akbaba, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Akbaba'nın, dün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından, Almanya'nın Frankfurt şehrinde teslim alındığı belirtildi.

İNTERPOL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İnterpol- Europol Daire Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır.

BİRÇOK SUÇTAN ÖTÜRÜ ARANIYORDU

Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" denildi

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi Özgür Özel: 'İlim Çin'de Bile Olsa Alın' Diyen Bir Peygamberin Ümmeti Olmak ile Övünenler Böyle mi Anlamışlar Peygamberin Onlara Öğüdünü Özgür Özel: 'İlim Çin'de Bile Olsa Alın' Diyen Bir Peygamberin Ümmeti Olmak ile Övünenler Böyle mi Anlamışlar Peygamberin Onlara Öğüdünü

Mannheim, Almanya, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranırken Almanya'da yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:54 Dünya Kupası maçı sırasında Hakan Şükür'ün golünden bahseden TRT spikeri ikinci yarıda yayından alındı
21:52 Suriyeli şahsın sokak röportajında verdiği ekonomi tavsiyesi olay oldu
21:01 Beşiktaş Başkanı Çebi'nin teknik direktör yorumu siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı
20:29 Belçika'da yıkım yaşandı! Dünyaları kaçıran Lukaku çıldırdı
20:18 Kritik MGK toplantısı sonrası operasyon mesajı: Gereken her adım atılacak
20:10 BİM'in tepe yöneticisine MHP'nin yanıtı çok sert oldu: Bundan böyle karşınızdayız
20:00 Hırvatistan'a beraberlik yetti! Belçika, Dünya Kupası'na veda etti
19:13 Galatasaray'dan stopere yerli futbolcu hamlesi! İki milli yıldızla görüşmelere başlayacak
18:24 Kırmızı bültenle aranırken Almanya'da yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi
15:50 Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye üniforma uyarısı: Teröristlere kullandırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 22:05:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranırken Almanya'da yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement