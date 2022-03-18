Kırsaldaki okullarda diş taramasından geçirilen çocukların tedavisi yapılıyor - Son Dakika
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Kırsaldaki okullarda diş taramasından geçirilen çocukların tedavisi yapılıyor

18.03.2022 10:50
Kırsaldaki okullarda diş taramasından geçirilen çocukların tedavisi yapılıyor

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğünce kırsal kesimdeki okullarda yapılan tarama kapsamında dişlerinde sorun bulunan öğrenciler, hastaneye yönlendirilip tedavileri gerçekleştiriliyor.

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğünce kırsal kesimdeki okullarda yapılan tarama kapsamında dişlerinde sorun bulunan öğrenciler, hastaneye yönlendirilip tedavileri gerçekleştiriliyor.

Canik ilçesinin kırsal mahallelerinde bulunan ilkokul ve anaokullarında öğrenciler, ağız ve diş sağlığı kontrolünden geçirildi.

Muayene edilen 1530 öğrenciden 1200'ünün tedaviye ihtiyacı olduğu tespit edilerek, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde tedavilerine başlandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle acil tedaviye ihtiyacı olanlara öncelik verilerek öğrencilere dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ile periodontal ve ortodontik tedavi uygulanıyor.

Bu kapsamda 175 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi biten öğrencilere "cesaret belgesi" de verildi.

Uygulamanın il geneline yayılması planlanıyor

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA muhabirine, ağız sağlığını genel sağlığın bir parçası olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Diş hijyeninin ve sağlığın korunmasının en temel insan hakkı olduğuna işaret eden Oruç, "Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Canik ilçesinde pilot uygulama yaptık. Diş ve diş eti hastalıklarını öğrencilerimize anlattık." dedi.

Çalışmalar sonucu anaokullarındaki çocukların genel anlamda durumunun iyi olduğunu gördüklerini belirten Oruç, "Ancak öğrencilerimiz ileri yaşa gittikçe diş fırçalama alışkanlıkları iyi değil. Bunun için ileri yaşlarda diş ve diş eti probleminin daha çok olduğunu gördük." diye konuştu.

Oruç, diş sorunu belirlenen öğrencileri hastaneye yönlendirdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Hastalık rastladığımız 1200 öğrencimizin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde tedavilerine başladık. Dişle ilgili bütün tedavilerini planlayarak öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarının ağız sağlığı için iyi geçmesini hedefliyoruz. Daha sağlıklı gülüşler, daha sağlıklı dişler için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Projeyi kent geneline yayarak diğer öğrencilerimizi de taramadan geçireceğiz."

Veliler de tarama sayesinde çocuklarının diş hastalıklarını erkenden öğrenme ve tedavi imkanı buldukları için memnun olduklarını ifade etti.

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Samsun, Canik, Oruç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırsaldaki okullarda diş taramasından geçirilen çocukların tedavisi yapılıyor - Son Dakika


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