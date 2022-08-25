Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor

Kırşehir 'de, 35. Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlık çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Ahilik Haftası, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

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