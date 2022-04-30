Kırşehir'de "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

30.04.2022 17:57
Kırşehir'de "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

Kırşehir'de Vali İbrahim Akın ve beraberindekiler "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında sürücülere uyarılarda bulundu.

Kırşehir'de Vali İbrahim Akın ve beraberindekiler "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında sürücülere uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir- Ankara kara yolu Karahıdır köyü kavşağında jandarma uygulama noktasında emniyet kemeri denetimi yapan ekipleri ziyaret eden Vali İbrahim Akın, sürücülere hatırlatmalarda bulundu.

Sürücülere, İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı için başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını anlatan Akın, "Yapılan tüm bu çalışmalarda, yaşanacak kazalarda trafikte can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Yollarda yoğunluk yaşandığı bayram günlerinde sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza güvenli yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Akın ve jandarma ekipleri, uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki çocuklara hediye verdi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de Vali Akın'a eşlik etti.

YORUMLAR
500
Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması Kırşehir'de jandarma personeli öğrencilerle kitap okudu Kırşehir'de jandarma personeli öğrencilerle kitap okudu

İbrahim Akın, Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 18:03:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement