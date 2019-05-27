Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de bin 933 öğrenci sinemayla buluşuyor

Kırşehir'de bin 933 öğrenci sinemayla buluşuyor

3 saat önce

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" kapsamında kentte bin 933 öğrenciyi sinema ile buluşturacak.

Kırşehir'de bin 933 öğrenci sinemayla buluşuyor, System.String[]
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" kapsamında kentte bin 933 öğrenciyi sinema ile buluşturacak.
İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere yönelik bugün başlayıp 4 gün süreyle sinema etkinlikleri düzenleneceği belirtildi.
Toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturarak, temel değerlerin öğretileceği filmlerin öğrencilere izletileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla orta öğretim öğrencilerine ücretsiz film seyretme olanağı sunan 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi' hazırlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gönderilen 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' ve 'Keşif Çanakkale' filmlerini kent genelinde bin 933 öğrenciye 4 gün süreyle özel bir sinema salonunda ücretsiz gösterim yapılacaktır. 27-30 Mayıs tarihleri arasında 30 Ağustos Zafer, Cumhuriyet, Süleyman Türkmani, Hüsnü Özyeğin, Zerrişan Vakkas, Prof. Dr. Erol Güngör, Sırrı Kardeş ilkokulları ile Cumhuriyet ve Cacabey Ortaokulu öğrencilerinden toplam bin 933 öğrenci sinemayla buluşacak."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:22 Kaynak: AA
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