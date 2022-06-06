Öte yandan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu , CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan , CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için Kırşehir Huzurevi önünden Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kadar olan bölgede çöp topladı.

Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünden başlayarak Sırrı Kardeş Ortaokulu'nda sona eren yürüyüşün ardından, okul bahçesinde çevre ve doğa temalı resim sergisinde dereceye giren öğrencilere Vali Buhara tarafından ödül verildi.

Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de çevre duyarlılığı için 'ilk adım çevre yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

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