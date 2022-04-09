Güreş ihtisas kulübü genç yetenekleri keşfediyor - Son Dakika
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Güreş ihtisas kulübü genç yetenekleri keşfediyor

09.04.2022 11:28

Bilek güreşinde dünya şampiyonu, kick boksta dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu, atletizmde Balkan şampiyonu çıkarılan Kırşehir'de güreşte de adından söz ettirecek sporcular keşfediliyor.

Bilek güreşinde dünya şampiyonu, kick boksta dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu, atletizmde Balkan şampiyonu çıkarılan Kırşehir'de güreşte de adından söz ettirecek sporcular keşfediliyor.

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Güreş İhtisas Kulübü'ne alt yapı oluşturması hedefiyle İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde güreş eğitim kursu açıldı.

Yaşları 8 ila 12 arasında değişen 30 öğrenci, derslerinden kalan zamanlarında Olimpik Yüzme Havuzu'nun spor salonunda haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Antrenörler eşliğinde güreş sporunun inceliklerini öğrenen öğrenciler, Sivaslı Taha Akgül ve Yozgatlı Rıza Kayaalp gibi Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçileri örnek alıyor.

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Yeğin AA muhabirine, Yozgat, Sivas, Tokat gibi şampiyon güreşçilerin memleketlerine özenerek kentte güreşle ilgili spor kulübü kurduklarını söyledi.

İlkokulların 4. sınıflarını dolaşarak kulüplerini tanıttıklarını, güreş sporunu anlattıklarını belirten Yeğin, olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Tarihi ve kültürel yönü zengin kentte ata sporu güreşi geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yeğin, şöyle konuştu:

"Çevremizdeki illere baktığımızda çok başarılı güreşçiler çıktığını görüyoruz. Rıza Kayaalp Yozgatlı, Taha Akgül Sivaslı. 'Kırşehir'in Yozgat, Sivas, Tokat'tan ne farkı var, biz de başarabiliriz' diye yola çıktık. İnşallah ilerleyen süreçte Kırşehir'den önce Türkiye şampiyonu daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler çıkarmayı hedefliyoruz."

Şampiyon güreşçileri örnek alıyorlar

Okulunda güreş kursunun afişlerini görüp eğitime katıldığını belirten 12 yaşındaki Mehmet Deniz Durmuş, "Afişlerden gördüğüm kadarıyla güreşi ben de yapabilirim diye düşündüm, sonra ailemin izniyle yazılmaya karar verdim. Hedefim şampiyonluklar kazanmak, güzel dereceler elde etmek. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü örnek alıyorum." dedi.

8 yaşındaki Hüseyin Mete Naz da şampiyon sporcular gibi olmayı hedeflediğini belirterek, azimle çalışmalarını sürdürüp, büyüyünce olimpiyatlara katılmayı istediğini dile getirdi.

Hüseyin Uğurlu da 10 yaşında olduğunu ifade ederek, "Arkadaşımın tavsiyesiyle ailemden izin alarak güreş kursuna katıldım. Amacım yurt dışında şampiyon olarak Türkiye'ye gurur yaşatmak. Şampiyon güreşçileri örnek alıyorum." diye konuştu.

Antrenör Mustafa Tuna ise haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını, günde 2,5 saat çalıştıklarını aktardı.

Tuna, "Çocuklarımıza kabiliyetlerine göre yön göstereceğiz. Diğer iller gibi biz de buradan inşallah şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güreş ihtisas kulübü genç yetenekleri keşfediyor
Güreş ihtisas kulübü genç yetenekleri keşfediyor
Güreş ihtisas kulübü genç yetenekleri keşfediyor

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Kaynak: AA

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