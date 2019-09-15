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Kırşehir'de istihdama katkı

16 dakika önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Kırşehir'de 380 personel istihdamı sağlayacaklarını bildirdi.

Kırşehir'de istihdama katkı, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Kırşehir'de 380 personel istihdamı sağlayacaklarını bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, okullarda işbaşı yapacak 250 yardımcı hizmet elemanı ve 130 güvenlik görevlisinin kentteki istihdama katkı vereceğini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplam 380 personelin 2019-2020 eğitim öğretim dönemi boyunca çalışacağını, okulların önemli bir gereksiniminin de bu sayede giderileceğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Kırşehir'deki genç işsiz sayısının da planlanan ve uygulanan programlarla her geçen gün azaldığını, şehrin işsizlik sorununa yönelik kalıcı istihdam sağlayan yatırımlara öncelik vermekteyiz. Gelişmiş ülkeleri de etkileyen küresel finansal kriz ve Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılardan kaynaklı artan işsizliğin de uyguladığımız ekonomik programlarla üstesinden geleceğimize inanıyorum. Türkiye ekonomisine saldırarak, AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmaya dönük operasyonların, uygulanan istikrarlı politikalar neticesinde başarısız olduğunu, faiz ve enflasyon üzerinden döviz kuru manipülasyonu yapanların oyunlarının tek tek bozulduğunu görmekteyiz. Türkiye'nin gündeminden işsizliği de terörü de çıkartacak tek parti AK Parti'dir. Okullara alınacak 380 personelimize görevlerinin hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum."

AK Parti, Kendirli, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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