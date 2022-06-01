Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara yönelik proje ve uygulamaları anlattı - Son Dakika
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Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara yönelik proje ve uygulamaları anlattı

01.06.2022 11:47
Kırşehir'de jandarma ekipleri kadınlara yönelik proje ve uygulamaları anlattı

Kırşehir'de jandarma ekipleri, köyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'ni anlattı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, köyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'ni anlattı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman ilçesine bağlı Kargınyenice köyünde, kadınlara yönelik uygulama ve projelerle ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirilen ve 35 kadının katıldığı toplantıda, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekibi, KADES'i anlatarak 29'nun uygulamayı yüklemesini sağladı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekibi de uyuşturucuyla mücadele ve gençlerin korunmasına yönelik En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi hakkında bilgi verdi.

Ekipler, ayrıca okulda öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izleterek, jandarmanın faaliyetlerini anlattı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Kırşehir, Jandarma, KADES, Güncel, Son Dakika

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