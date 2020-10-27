Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı - Son Dakika

Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı

27.10.2020 10:40
Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı, System.String[]

KIRŞEHİR'de Özbağ Belediyesi tarafından kurulan işletmede üretilen turşu, yufka, pekmez ile erişte Almanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ediliyor.

KIRŞEHİR'de Özbağ Belediyesi tarafından kurulan işletmede üretilen turşu, yufka, pekmez ile erişte Almanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ediliyor.

Özbağ Belediyesi, 6 ay önce turşu, yufka, pekmez ve eriştenin işlenmesi amacıyla işletme kurdu. İş-Kur aracılığıyla 10 kadının çalıştığı işletmede üretilen ürünler, iç piyasa ile Almanya, İngiltere ve Fransa'ya gönderiliyor.Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay, "İş-Kur bize 10 kişilik istihdam yarattı. Biz de inşallah bunun devamını getireceğiz. Ankara'dan Avrupa'dan bize mesaj gönderiyorlar. İngiltere, Fransa ve Almanya'dan istek var. 'Kırşehir Yöresel Özbağ Turşusu' diye bir marka ürettik. Patentini aldık. Kırşehir büyüyecek. Biz bunu Avrupa'ya yaydığımızda, Kırşehir'in markası olacak.10 kişiyle yola devam ediyoruz ama biz 30 kişilik bir iş yapıyoruz. Büyük bir üretim var" dedi.


Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı
Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı
Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı
Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı
Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı
Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı

İngiltere, Kırşehir, Almanya, Özbağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'den 3 ülkeye turşu, yufka, pekmez ve erişte ihracı - Son Dakika

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