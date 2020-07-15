Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı

Kırşehir şehir protokolü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yazılı açıklamalarla 15 Temmuz mesajı yayımladı.

Kırşehir şehir protokolü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yazılı açıklamalarla 15 Temmuz mesajı yayımladı.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım


Vali İbrahim Akın, yazılı yaptığı mesajında; "15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup hainler, darbe girişiminde bulunarak ülkemizin yönetimini ele geçirmeye çalışmışlardır"dedi.


Kırşehir Valisi Akın'ın mesajı ise şöyle; "Devletimizin her türlü terör unsurlarıyla mücadele ettiği bir dönemde meydana gelen ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, sahip olduğumuz demokratik değerleri, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bu darbe girişimi milletimizin dirayetli duruşu karşısında sonuçsuz kalmıştır. Ülkemiz siyasi tarihinde birçok darbelerle karşılaşmıştır lakin böylesine bir hainliğe milletimiz ilk defa şahit olmuştur. Darbeciler, dahil oldukları örgütün kirli emelleri için kamu kurumlarını fütursuzca işgal etmişler, yolları, köprüleri, havalimanlarını kapatmışlar, gecenin ilerleyen saatlerinde de kendilerine direnen emniyet güçlerine ve vatansever halkımıza silah doğrultmaktan asla çekinmemişlerdir. Milli Egemenliğimizin temsil kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayacak kadar hainleşen darbecilere en güzel cevabı yine aziz milletimiz vermiştir."


Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise 'Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi düzenlediği hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü her zaman olduğu gibi bir kez daha lanetliyorum' dediği açıklamasında; "15 Temmuz 2016 gecesinde demokrasiye sahip çıkan milletimiz, halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkmak azminde olduğunu bir kez daha tüm Dünya'ya göstermiştir. Darbe girimine karşı milletimiz, gazi meclisimiz ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, bu hain girişim boşa çıkarılmıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı olduğumuzu belirtiyor, güçlü bir Türkiye oluşturmanın yolunun, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçtiğini bildiriyorum"ifadelerini kullandı.


AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP milletvekili Metin İlhan'ın mesajları şöyle;


"Bundan 4 yıl önce ruhlarını bir şarlatana satan, kendilerine 1 dolar değer biçen hain teröristler Türkiye'nin geleceğine, milletin egemenliğine, millet iradesinin tecelligahına saldırdılar"


"Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek ve ayrıştırmak isteyenlerce yapılan kalkışmada egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu ve amaç ne olursa olsun demokrasinin Türkiye'deki varlığının, gücünün her daim ortaya koyulacağı gösterilmiştir. 15 Temmuz, bu ülkeyi parçalama, kutuplaştırma politikasını yürütmek gayesinde olanlara; milletin birliği, beraberliği ve dayanışması ile söz konusu durumun mümkün olamayacağı gözler önüne serilmiştir." - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:19 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 07:41 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 02:11 ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:48 Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şarkısıyla andı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
08:19
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
07:41
ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
02:11
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 08:49:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir protokolünden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]