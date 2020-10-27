Kırşehir Valisi Akın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akın, mesajında, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunun yaşandığını ifade etti.

Bu gururu yaşatan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanları minnet ve şükranla andığını belirten Akın, "Unutmayalım ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe devletimizi bölmek ve milletimizin arasına nifak sokmak isteyen güçlerin hain emelleri boşa çıkacak Türkiye Cumhuriyeti hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin korunmasında en büyük görevin gençlere düştüğünü vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Tarihinden ders alan, milli ve manevi değerlerle yetişen gençlerimizin inancı ve çalışkanlığıyla ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacağına inancımız sonsuzdur. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha saygıyla anıyor, milletimizin ve Kırşehirli hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."