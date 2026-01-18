Kış Yüzme Şenliği Heyecanı Ardeşen'de - Son Dakika
Kış Yüzme Şenliği Heyecanı Ardeşen'de

Kış Yüzme Şenliği Heyecanı Ardeşen\'de
18.01.2026 15:39
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Kış Yüzme Şenliği'nde katılımcılar buzlu gölde yüzdü.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 10'uncu Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, 1300 rakımlı Deremezra köyündeki kısmen buz tutan gölde yüzdü.

İlçeye bağlı Deremezra köyünde 10'uncu Kış Yüzme Şenliği, denizden 1300 metre yükseklikte düzenlendi. Kaçkar Dağı eteklerindeki etkinliğe Rize ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi katıldı. Katılımcılar, kar yağışı altında kısmen buz tutmuş göle girdi. 60 kişi suya girerken, diğer katılımcılar da yüzenleri izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Sudan çıkan katılımcılar, ateş başında horon oynayarak ısınmaya çalıştı.

'60 KİŞİ SUYA GİRDİ'

Etkinliği organize eden doğa aktivisti Hasan Önder, "10'uncu Kış Yüzme Şenliğini, Fırtına vadisinin doğu kolu olan Deremezra'da yaptık. 500 kişi katıldı ama 60 kişi suya girdi. Buz gibi suya girip, dünyanın en organik çayıyla ısındılar" diye konuştu.

'GENÇKEN DENEMEK LAZIM'

Yüzme etkinliği için İzmir'den gelen Ekin Atar da "Çok heyecanlıydı. Özellikle bu etkinlik için geldim. Her yıl gelen arkadaşım teşvik etti. Onun sayesinde keşfetmiş olduk. Çok hoştu. O girince deli olduğunu düşünüyordum, şu an kendimin de deli olduğunu düşünüyorum. Bir daha olsa girerim. Bence herkes yapmalı hayata bir kez geliyoruz. Gençken denemek lazım" dedi.

'DENEYİMLENMESİ GEREKEN BİR ŞEY'

Kışın göle girmenin deneyimlenmesi gereken bir aktivite olduğunu söyleyen Pelin Şaşmaz ise "15 yaşındayım. İlk defa katılıyorum. Girdiğimde nefesim kesildi. Su soğuktu. Resmen cildim acıdı. Bence güzeldi. Deneyimlenmesi gereken bir şey. Tavsiye ederim. Babamlar 3 senedir geliyordu bende ilk defa katıldım denemek istedim" ifadelerini kullanıldı.

'ETKİNLİK İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİM'

Etkinlik için İstanbul'dan gelen İrfan Önder de "Su güzeldi. Yörenin bu kadar karla kaplı olduğu yerde turizmle şenlenmesine çok mutlu oluyorum. Ben bu zamana kadar 7 kez suya girdim. 3 tanesini kaçırdım. İstanbul'dan sırf bu etkinlik için geldim. Şu an ayaklarım çıplak, alıştıktan sonra hiçbir şey olmuyor" diye konuştu.

'İLK KEZ DENEDİM'

Suya giren Ali Banko, "Su çok soğuk ve keskindi. Hava dışarıda ılıman ama su çok soğuktu. Bu yıl ilk defa giriyorum. İçeride yaklaşık 2 dakika durabildim. Vücudumda yanma olduğu için fazla bekleyemedim çıktım" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Ardeşen, Güncel, Kültür, Rize, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
