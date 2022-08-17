KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine "Ravza Kavakçı Kan" cezası - Son Dakika
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KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine "Ravza Kavakçı Kan" cezası

17.08.2022 20:04
KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine "Ravza Kavakçı Kan" cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ ile Cumhuriyet gazetesini idari para cezasına çarptırdı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ ile Cumhuriyet gazetesini idari para cezasına çarptırdı.

Kan, 2019'da hakkında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler üzerine, kişisel verilerinin ihlal edildiğini ileri sürerek KVKK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Kurul, haberde yer alan kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinde yer alan "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Kurul, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'yi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşan Kurul, bu şirkete de 40 bin lira idari cezası uygulanmasına karar verdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, İstanbul, KVKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine 'Ravza Kavakçı Kan' cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine "Ravza Kavakçı Kan" cezası - Son Dakika
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