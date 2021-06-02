Üye Girişi
Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır - Son Dakika

Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır

02.06.2021 20:10

Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır -Hem deprem hem de pandemi nedeniyle zor günler geçiren Elazığ'da, Türk Kızılay'ın gençleri, Liseye Geçiş Sınavı için 20 öğrenciye 1 yıl boyunca özel eğitim vererek hazırladı Son hafta kampa giren öğrenciler her gün deneme sınavları çözerek,...

Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır

-Hem deprem hem de pandemi nedeniyle zor günler geçiren Elazığ'da, Türk Kızılay'ın gençleri, Liseye Geçiş Sınavı için 20 öğrenciye 1 yıl boyunca özel eğitim vererek hazırladı

Son hafta kampa giren öğrenciler her gün deneme sınavları çözerek, sınava hazır hale geldi

ELAZIĞ - Hem deprem hemde pandemi nedeniyle zor günler geçiren Elazığ'da, Türk Kızılay'ın gençleri, Liseye Geçiş Sınavı için 20 öğrenciye 1 yıl boyunca özel eğitim vererek hazırlanmalarını sağladı.

Genç Kızılay Elazığ İl Şubesi 'Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım' mottosuyla proje başlattı.Türk Kızılay'ı bünyesinde gerçekleştirilen sınav sonucunda başarılı olan ve kurs merkezine alınan 20 öğrenci, farklı branşlardan 16 gönüllü öğretmenden yıl boyunca ücretsiz eğitim aldı. Özellikle 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8'lik deprem ve akabinde koronavirüs salgınının baş gösterdiği son bir yılda eğitimlerinden ara ara uzak kalan öğrencilerin başta merkeze ulaşımları olmak üzere defter, kitap, kalem, çanta, sınav hazırlık kitapları gibi tüm lojistik destekler de sağlandı. Şuan öğretmenleri gözetiminde sıkı bir kamp sürecinde olan ve son bir haftadır her gün deneme çözen öğrenciler, aldıkları destek eğitiminden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek pazar günü yapılacak Liseye Giriş Sınavı için hazır olduklarını aktardı.

Öğrencilere 1 yıl eğitim verildi

Deneme sınavı öncesi öğrencilerle bir araya gelerek girecekleri Liseye Giriş Sınavı için başarı dileyen Genç Kızılay Elazığ Şubesi İl Başkan Yardımcısı Fatih Bakır, " 24 Ocak 2020'de yaşanan depremden sonra şehrimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve ciddi maddi sıkıntılar oldu. Hemen akabinde yaşadığımızı pandemi süreciyle birlikte tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve gerçekten çok zor durumda kaldığımızı gördük. Hem deprem hem koronavirüs salgınıyla mücadele halindeyiz. Yani herkes pandemiye sıfırdan yakalanırken, belki de biz eksi bir halimizle yakalandık. Yine bu süreçte maddi olanaklarının elverişsiz olması sebebiyle, üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan kardeşlerimizin olduğunu gördük. Bizler de Genç Kızılay Elazığ olarak bu kardeşlerimizin elinden tutup bunları sınavlara hazırlama niyetindeydik ve böyle bir proje geliştirdik. Eylül ayında hayata geçirdiğimiz 'Genç Kızılay Kurs Merkezi' ile 6 Haziran itibariyle sınava girip sonlandıracak bir program başlattık. Öğrencilerimizi kurs merkezimizde bir yıl boyunca okuttuk. İnşallah bu hafta girecekleri sınavla da bu projeyi taçlandıracağız"dedi.

"Derslerimiz iyi kamp sürecindeyiz"

Kurs merkezinden aldıkları eğitimin önemine değinen öğrencilerden Yezda Güneş, " Depremden dolayı okulumuza gidemedik. Zaten sonrasında pandemi nedeniyle okullarımız sürekli açılıp kapanıyor. O yüzden derslerden bir şey anlamıyoruz. Sonra buranın bir sınavı oldu ve buraya geldik. Burada derslerimize devam ediyoruz. Derslerimiz iyi ve hocalarımızı çok seviyoruz. Şuan bir kamp sürecindeyiz ve sınav başlayana kadar burada etütlere giriyoruz. Bu son haftada ise sürekli deneme çözüyoruz. Bizim için çok iyi oluyor. Sınava gireceğiz ve yeni bir ortama, hayata başlayacağız" şeklinde konuştu.

Akçakiraz Yüzbaşı Ortaokulu öğrencilerinden Nisa Nur ise " Depremden sonra ve devamında pandemiden de dolayı okula gidemedik. O yüzden derslerden bir şey anlayamıyorduk. Sonrasında Kızılay'ın sınavına girdik ve ilk 20'yi aldılar. Derslerden alamadığımız verimi burada aldık, bu bizim için çok güzel oldu. Pazar günü sınava gireceğiz ve hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah, sınav güzel geçer" diye konuştu.

Verimli bir dönem geçirdiklerini aktaran diğer öğrenciler de artık son düzlüğe girdiklerini ve daha başarılı olduklarını aktardı.

Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır
Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır
Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır
Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır

Kızılay, Deprem, Elazığ, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşılamada yeni dönem! 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak Aşılamada yeni dönem! 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici Yangın söndürme helikopterine giren yılan, panik yarattı Yangın söndürme helikopterine giren yılan, panik yarattı Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar         
18:56
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı         
18:43
Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı         
18:33
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak         
18:26
Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi         
16:38
Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava         
16:16
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 20:27:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay'ın eğitim verdiği öğrenciler LGS'ye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement