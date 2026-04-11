Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından torpil iddialarına sert yanıt: Kapıyı açtı ama yürüyen benim

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, katıldığı Senem Aydın programında hakkında yapılan torpil eleştirilerine ilk kez bu kadar net yanıt verdi.

“EN HAKSIZ ELEŞTİRİ BU”

Annesi üzerinden yapılan yorumların kendisini kırdığını söyleyen Civelek, şu ifadeleri kullandı:

“En haksız aldığım eleştiri ‘Annen sayesinde bir yerlerde olman’ sözü. O laflar benim için kırıcı ama artık gülüp geçiyorum.”

“4 SEZON OLDU, HÂLÂ AYNI ŞEY”

Başarısının hâlâ sorgulanmasına tepki gösteren oyuncu, “Dördüncü sezon olmuş, hâlâ annemin konuşulmaması lazım. Hâlâ konuşuluyorsa beni çekemiyorlar diye düşünüyorum” dedi.

“KAPIYI AÇTI AMA YÜRÜYEN BENİM”

Eleştirilerin odağındaki konuyu açıkça kabul eden Civelek, ancak başarının kendisine ait olduğunu vurguladı:

“Annemin bana kapıyı açtığı doğru. Ama o kapıdan kendi basamaklarımla, kendi ayakkabılarımla ilerledim.”

“İYİ OYNAMASAN TUTUNAMAZSIN”

Oyunculuğuna güvenen Civelek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi oynamasan, bu kadar göz önünde olup böyle bir rolü taşıyamazsın. Bir yerde patlak verirdin.”

ELEŞTİRENLERE REST ÇEKTİ

Gelen yorumlara sert bir çıkış yapan oyuncu, “Madem bu kadar yorum yapıyorlar, elini klavyeden çekip gidip oyunculuk yapsınlar. O yüzden çok gereksiz şeyleri kaale almıyorum” diyerek noktayı koydu.