Kızıltepe'de Arazi Anlaşmazlığı Katliama Dönüştü
Kızıltepe'de Arazi Anlaşmazlığı Katliama Dönüştü

22.01.2026 17:44
Mardin'de arazi anlaşmazlığı sonrası yaşanan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, mahkemede gerginlik yaşandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 32 dakika süren pusuda Hacı Şakir Aslan (65) ve yeğeni Aslan Aslan'ın (50) ölümüne ilişkin tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması sonrası adliye koridorlarında gerginlik yaşandı. Polis tarafları ayırırken, saldırıdan sağ kurtulan Mehmet Nur Aslan, öz amcası ile kuzeninin gözünün önünde öldürüldüğünü belirterek, "Ağır silahlarla ve çelik yelek giyerek bizi çapraz ateşe aldılar. 5 yaşında, 6 yaşında çocuklar var. Bir kişi mi bize ateş etti? Biri diyor, 'Köpeğe sıkmışım', biri diyor 'Tavşana sıkmışım', biri diyor, 'Ben burada değilim'. Adalet bekliyoruz" dedi.

Olay, 25 Temmuz 2024'te Kızıltepe ilçesi kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı husumete dönüştü. Anlaşmazlığın yaşandığı bahçede kurulan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı pusuda Hacı Şakir Aslan ve yeğeni Aslan Aslan yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin dava açıldı. Dava sürecinde 2 kişi daha tutuklanırken, 13 kişi ise tahliye edildi.

Davanın 4'üncü duruşması ise bugün Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar H.A., M.A., A.A., Ş.A., A.A., S.A. ve M.A., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada sanıklar, jandarma karakolundaki ifadelerini tekrar ettiklerini ve suçlamaları kabul etmediklerini söyledi, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi. Adliye koridorlarında müştekiler ile sanıkların avukatları arasında gergin anlar yaşandı. Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

'MAĞDUR AİLELER ADALET BEKLİYOR'

Adliye binası önünde basın açıklaması yapan müştekilerin avukatı Gurbet Bilbay, "Bu olay Temmuz 2024 yılında oluyor. Olaydan 2 gün önce müvekkillerim aleni bir şekilde tehdit ediliyor. 2 gün sonra da uyguluyorlar. 32 dakikalık tek taraflı bir çatışma oluyor. 5 noktadan saldırı geliyor. Şu an sadece içeride 7 kişi var. Bu kadar büyük bir katliamı 7 kişi mi yaptı? Her duruşmada ayrı ayrı tahliyeler oluyor. Delilleri olan insanlar her seferinde tahliye ediliyor. 7 kişi hakkında aleyhine delil olan insan bile tahliye oluyor ve dışarı çıktıktan sonra da 'babalar tahliye' gibi paylaşımlar yapılıyor. Her türlü adaletsizlik dönüyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Mağdur aileler adalet bekliyor" diye konuştu.

'BİZİ ÇAPRAZ ATEŞE ALDILAR'

Saldırıdan sağ kurtulan Mehmet Nur Aslan, öz amcası ile kuzeninin gözünün önünde öldürüldüğünü belirterek, "Ağır silahlarla ve çelik yelek giyerek bizi çapraz ateşe alıyorlar. Çoluk çocuk demeden kadınlara sıkıyorlar. 5 yaşında, 6 yaşında çocuklar var. Kurşunun altında bizi bırakıyorlar. Yani bunlar suçsuz mu? Bir kişi mi bize ateş etti? Biri diyor, 'Köpeğe sıkmışım', biri diyor, 'Tavşana sıkmışım', biri diyor, 'Ben burada değilim.' Bu adalet nerede? Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAZIRLIKLARINI YAPMIŞLAR, BİZE PUSU KURDULAR'

Adnan Aslan ise "800 metrekarelik bir yer. Yüceli köyün toprağıdır. Ayaz köyünün toprağı da değil. Bizim akraba almış. Biz de dedik, bizim köyümüzdür, tapulu malımızdır. Kendi malımıza gideceğiz. Biz dedik bizim malımızdır. Nasıl bizi öldürecekler? Biz çoluk çocuk ve kadınlarla silahsız bir şekilde toprağımıza gittik. Adamlar pusu kurmuşlar. Hazırlığını yapmışlar. Muhtarın haberi olmadan bir kuş uçmaz orada. Birisi köyden çıkmamış. Hepsi yalan. Kimi diyor ben köyde değildim. Hepsi yalan. Her tarafımızda silah sıktılar. Olaydan sonra 27 kişi yakalanıyor. Barut izleri var. Ağır silahlar yakalanmış" dedi.

'DEVLETİMİZDEN ADALET İSTİYORUZ'

Saldırının planlı şekilde yapıldığını ileri süren Mehmet Aslan da "Bu insanlar uzun namlulu silahlarla, çelik yelekle, hücum yelekleriyle bize saldırdılar. Biz devletimizden adalet istiyoruz, adalet istiyoruz" diye konuştu.

