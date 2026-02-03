Kızının İtirafıyla Aile Dramı: Baba Öldürüldü - Son Dakika
Kızının İtirafıyla Aile Dramı: Baba Öldürüldü

Kızının İtirafıyla Aile Dramı: Baba Öldürüldü
03.02.2026 12:39
Güngören'de kızının itirafı sonrası babasının cinayetinde annenin de tutuklandığı ortaya çıktı.

Güngören'de evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Murat Dilsiz (48)'in kızı E.D. (16) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. E.D.'nin itirafları sonrası anne Eylem Dilsiz ve ablası Rojin Dilsiz gözaltına alınıp tutuklandı. İddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Polisi arayan Eylem Dilsiz, eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş halde yerde yatan Murat Dilsiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede Dilsiz'in yanında silah da bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Murat Dilsiz'in kızı E.D. cenaze için gittiği Diyarbakır'da kuzeni Büşra Dilsiz'e babasını silahla öldürdüğünü söyledi. E.D., gece 02.00'a kadar annesi ve babasının tartıştığını, babası uyuduktan sonra annesinin eline silah vererek babasını öldürmesini söylediğini, eldivenleri takarak kanepenin üzerine çıkıp uyuyan babasına ateş ettiğini kuzenine anlattı. Cinayetten sonra ise eldivenleri binanın havalandırmasına attığını ardından duş alıp kıyafetlerini yıkadığını annesinin ise silahı bir bezle temizleyip babasının yanına koyduğunu söyledi. Bunun üzerine Büşra Dilsiz savcılığa giderek şikayette bulundu. Anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz gözaltına alındı.

"GECE SİLAH SESİ DUYMADIK"

Eylem Dilsiz ifadesinde kızı E.D.'nin kendisini uyandırarak babasını vurduğunu söylediğini, gidip baktığında eşinin başından vurulmuş şekilde elinde silahla yattığını gördüğünü, bunun üzerine yatağına gittiğini, gece kimsenin silah sesi duymadığını, çocukları A.B.D. ve A.D.'nin okula gitmesi üzerine polisi aradığını, polise eşinin intihar ettiğini söyledi. Sanık Rojin Dilsiz ise, "Olay günü saat 08.00 sıralarında uyandım, üzerimi giydim, babamı yatakta başından kanlar akarken yatar vaziyette gördüm ve bağırdım bunun üzerine kardeşim E.D. polisi aradı. Ben kardeşime babamızı vurması yönünde bir söylemde bulunmadım" dedi.

"PARMAK İZİM ÇIKMASIN DİYE ELDİVEN TAKTIM"

E.D. ifadesinde; "Babam uzun zamandır bize işkence yapıyor, sürekli hakaret, tehdit ve darbediyordu. Olay günü yine annemle kavga ettiler ve ben yaşananlara daha fazla dayanamayacağımı düşünerek babama ait kanepenin altındaki silahı eldiven takarak aldım ve babamı vurdum. Parmak izimin çıkmaması için eldiven taktım, daha sonra eldivenleri tuvaletin penceresinden apartman boşluğuna attım. Babamı vurduktan sonra annem ve kardeşlerimin kaldığı odaya gidip yattım. Babamı vururken kimse uyanmadı, sabah kardeşlerim okula gittikten sonra annem, babamın odasına girip babamı ölü gördü. Anneme babamı vurduğumu söyledim annem telefonundan polis arayıp haber verdi. Polislere babamı benim vurduğumu söylemedimö dedi.

SAVCILIK EYLEMİN TEK BAŞINA GERÇEKLEŞMİŞ OLAMAYACAĞINI DEĞERLENDİRDİ

Savcılık tarafından, E.D.'nin kendi başına olay öncesinde parmak izinin çıkmaması için eldiven takması gerektiğini, eldiveni bulunmasının mümkün olmayan apartman boşluğuna atması, olaydan sonra duş alıp barut artığı bulaşmış olabilecek kıyafetlerini yıkaması gerektiğini düşünebilecek erginlik düzeyinde olmadığı değerlendirildi. Öte yandan olayın gece vakti hep birlikte ikamet ettikleri evde gerçekleşmiş olduğu halde aynı evin içinde bulunan annesi Eylem ve ablası Rojin'in silah sesini duymamasının mümkün olmadığı, E.D.'nin olayın hemen ardından annesinin yanına gittiğinde babasını vurduğunu söylemesi ve Eylem'in odaya gidip maktulün vurulduğunu gördüğü halde 112'yi aramayarak sabah olmasını beklemesini iştirak halinde değerlendirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah' suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

"BABAMI GECE YARISI ÖLDÜRDÜLER"

Öte yandan Murat Dilsiz'in oğlu Mehmet Dilsiz ise babasının ölümüyle ilgili, "Ben o sırada memleketteydim evde huzursuzluk çıkıyordu. Bunlar da babamı gece yarısı öldürdüler. Ceza almamak için iftira attılar. Suçu da kardeşimin üzerine attılar. İftira atıyorlar ama babam öyle birisi değildi" dedi.

"KAVGA GÜRÜLTÜSÜ DUYMADIK"

Esnaf Oktay Demirtaş Murat Dilsiz ile ilgili, "Komşumuzdu arada bir geçerken selam verirdi. Elinde bir şey olsa ikram etmeye çalışırdı. Bize göre iyi bir insandı bir kötülüğünü de görmedik komşu olarak. Kavga gürültülerini duymadık" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, Baba, Suç, Son Dakika

3. Sayfa

SON DAKİKA: Kızının İtirafıyla Aile Dramı: Baba Öldürüldü - Son Dakika
