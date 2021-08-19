Üye Girişi
Kızkulesi'nden Bozkıra Gönül Dağı Maceraları… - Son Dakika

Kızkulesi'nden Bozkıra Gönül Dağı Maceraları…

19.08.2021 09:54
Kızkulesi'nden Bozkıra Gönül Dağı Maceraları…, System.String[]

TRT 1'de ekranlara geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gözdesi olan, her hafta reyting rekoru kırarak başarısını taçlandıran Gönül Dağı'nın yeni sezon çekimleri İstanbul'da başladı.

İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nde start veren Gönül Dağı ekibi, buradaki çekimlerin ardından bozkıra Eskişehir Sivrihisar'a doğru yola çıktı.Gönül Dağı,yeni yayın döneminde yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gedelli Aşıkları Buluşacak mı?

Dizinin Üsküdar'daki çekimlerinde Kız Kulesi'nden nişanlısı Taner'le (Berk Atan) görüntülü konuşan Dilek (Gülsim Ali İlhan),muhteşem İstanbul manzarasını sevdiğine göstererek onu bu güzel şehre davet ediyor.

Gedelli aşıkları buluşacak mı? Dilek'i çok özleyen Taner, İstanbul'a gelecek mi? Dilek, Gedelli'ye geri dönecek mi? Her gün yeni bir macera yaşayan, hareketin ve bereketin eksik olmadığı şirin kasaba sakinleri,hangi olaylara tanıklık edecek? Hep birlikte Yeni Yayın Dönemi'nde TRT 1 ekranlarındaizleyeceğiz.

Gönül Dağı,geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu yayın döneminde de eğlenceli ve sürükleyici hikayesi, usta oyuncu kadrosunun muhteşem performanslarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

Kuzenlerin Girişimcilik Maceraları, Yepyeni Sürprizlerle Devam Edecek…

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı,küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor. Taner (Berk Atan), Veysel (Semih Ertürk) ve Ramazan (Cihat Süvarioğlu)'ın girişimcilik maceraları yeni sezonda da yepyeni sürprizlerle devam edecek. Dizide, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş güzel geleneklerini, göreneklerini, sıcak aile bağlarını, sevgi, saygı, hoşgörü timsali samimi yurdum insanlarınınyaşamlarından kesitleri izleyeceğiz.

Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Toros Dağları, Berk Atan, İstanbul, Trt 1, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kızkulesi'nden Bozkıra Gönül Dağı Maceraları… - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak 11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 11:20 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı 11:10 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor 11:08 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti 10:38 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı 10:02 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi 09:59 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti 09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti

Son Dakika Haberleri
11:46 ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:09 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
10:53 Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet otobüs durağına girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:37 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu         
11:35
İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş         
11:14
THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik         
11:08
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü         
10:18
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı         
10:00
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 11:54:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızkulesi'nden Bozkıra Gönül Dağı Maceraları… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement