KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümetin programını Meclis'te okudu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin programını Cumhuriyet Meclisi'nde okudu.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, UBP-DP-YDP ortaklığında kurulan hükümetin, birlik ve beraberlik içerisinde, KKTC'nin gelişim ve kalkınması için gerekli olan ekonomik reformu 5 yıllık sürede tüm paydaşlarla hayata geçireceğini belirtti.

Sucuoğlu, yeni dönemde KKTC'nin kalkınması temelinde önceliklerinin ekonomi olacağını vurgulayarak bu çerçevede mevcut iş alanlarının gelişimi ve yeni iş alanlarına yatırım için tüm bakanlıklarla uyum içerisinde çalışılacağını belirtti.

Hükümetin dijital dönüşüm alanında adımlar atacağını vurgulayan Sucuoğlu, e-Devlet projesinin geliştirilerek kısa sürede hayat bulması için gerekli çalışmalar yapılacağını söyledi.

Sucuoğlu, "Turizm yatırımlarında sürdürülebilir turizm kriterlerinin uygulanması açısından belgelendirme ve eko turistik tesisleri ile çevreye duyarlı turistik tesisleri sertifikasyon sistemlerinin oluşturulması sağlanacaktır. Kuzey Kıbrıs'ın Turizm alanında tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Uluslararası tanınmış influencerlar, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri ülkemizde misafir edilerek ülkenin turizm zenginliklerinin dijital platformda ve sosyal mecralarda tanıtımı sağlanacaktır." dedi.

Hükümetin dış politikasını halkın hak ve çıkarları doğrultusunda, Adadaki mevcut gerçekler ışığında yürütmeyi hedef alacağını kaydeden Sucuoğlu, dış politikadaki temel hedeflerinin, Kıbrıs meselesinin yanı sıra tüm alanlarda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumak, çok daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, Ada'daki iki tarafın siyasi eşitliği temelinde "iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon" çerçevesindeki müzakerelerin 50 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleştirildiğini ancak Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

"KKTC'nin egemen eşitliği için uğraş vereceğiz"

Crans Montana'da 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nın çökmesinin ardından "federasyon" zemininin ortadan kalktığını kaydeden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

"Crans-Montana sonrası Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varmak için başka seçeneklerin de değerlendirilmesinin zamanının geldiğini açıklamıştır. Bu kapsamda KKTC, yeni devlet politikasını 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleşen 5+BM gayri resmi toplantısında açıklamış ve kayda geçirmiştir. Ada'daki mevcut gerçekler ışığında şekillenmiş olan KKTC'nin Kıbrıs konusundaki yeni devlet politikası, devletimizin doğuştan gelen ve yadsınamaz bir hakkı olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınmasını öngörmektedir. Hükümetimiz, bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığımız ve ana vatan Türkiye ile istişare ve tam uyum içinde etkin ve yoğun çalışmalar yapacak, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi için uğraş verecektir."

Sucuoğlu, eşit sahibi oldukları doğalgaz ve Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarların savunulmasına, Türkiye'nin de desteğiyle devam edeceklerini kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Kıbrıs Türk halkını yok sayarak haklarını gasbetmesine izin vermeyeceklerini de kaydeden Sucuoğlu, hükümetin, Rum tarafının bu yönde atacağı adımlara Türkiye ile mukabil ve eş zamanlı yanıt verilmesi konusundaki kararlılığını muhafaza edeceğinin altını çizdi.

Sucuoğlu, "KKTC toprağı olan Kapalı Maraş'a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılmakta olan adımlar devam ettirilecek ve Cumhurbaşkanlığımız ve ana vatan Türkiye ile birlikte Kapalı Maraş'ın açılımına yönelik gerekli kararların alınması sürdürülecektir. Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğu ve atılan adımların uluslararası hukuk ile uyumlu olduğunun uluslararası kamuoyu tarafından doğru bir şekilde anlaşılması için girişimlerimiz artacaktır." ifadelerini kullandı.

Salgın dolayısıyla ülke ekonomisinde olumsuzluklar yaşandığını ve bütçe giderlerinin arttığını kaydeden Sucuoğlu, bununla mücadele için kaynak oluşturulacağını, sağlık sektörünün, serbest meslek sahiplerinin, yoksulların ve reel sektörün desteklenmesi yolunda tedbirler alacaklarını kaydetti.

Sucuoğlu başkanlığındaki UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti 21 Şubat'ta resmen kurulmuş, Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmıştı.