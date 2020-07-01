KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'den gelen misafirlerimiz bizi mutlu etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'na 3 ay aradan sonra gerçekleşen ilk uçuş ile ilgili Demiören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, " Türk Hava Yolları şirketlerine teşekkür ediyorum. KKTC'ye uçmaları bizler için önemlidir. Tek bağlantımız Türkiye'den gelen misafirlerimiz bizleri mutlu etmiştir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti. Uçuşla ilgili KKTC Başbakanı Ersin Tatar, DHA'ya yaptığı açıklamada, KKTC'nin pandemi sürecinde başarılı bir süreç geçirdiğine vurgu yaptı. Tatar, "Kuzey Kıbrıs güvenli bir ülkedir. Güvenli bir limandır" diyerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kovid-19 süresince Kıbrıs Türk halkının sağlığına gösterdiği yakın ilgiye de teşekkür etti.

"TEK BAĞLANTIMIZ TÜRKİYE"

Ülkeye bu sabah gelen uçaklarla 550 turistin geldiğini ifade eden KKTC Başbakanı Tatar, "Buradan Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na teşekkür ediyorum. KKTC'ye uçmaları bizler için önemlidir. Tek bağlantımız Türkiye'den gelen misafirlerimiz bizleri mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET OLARAK DOĞRU OLANI YAPIYORUZ"

1 Temmuz kararı ile risk de aldıklarını kaydeden Tatar "Bizler doğru olanı yapıyoruz. Ayakta durabilmek için bu adamı atmak zorundaydık. Kuzey Kıbrıs'ı ayakta tutan en önemli sektörler olan turizm ve eğitimi ayakta tutmamız gerekir. Halkımız aldığımız karara sağ duyulu yaklaşmıştır. Hükümet olarak bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenimiz tamdır" diye konuştu. Hükümete yönelik bazı eleştirilerin de olduğunu ifade eden KKTC Başbakanı Tatar, "Türkiye risklidir diyorlar. Rum tarafı da kapılarını açtı. Risk varsa, oradan da gelir. Tabi ki kovid-19 çıkabilecek durum olabilir, ama bunların önlemlerini aldık. Bizler, riskleri en aza indirecek çalışmaları yaptık, yapıyoruz. Riski en iyi şekilde yöneteceğiz" dedi.