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Son Dakika Güncel KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki: 'Olayın peşini bırakmayacağız' - Son Dakika

KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki: "Olayın peşini bırakmayacağız"

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Rumların KKTC bayrağını yakmasına sert tepki göstererek, "Hükümet olarak olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Rumların KKTC bayrağını yakmasına sert tepki göstererek, "Hükümet olarak olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

KKTC'nın 36'ncı kuruluş yıl dönümünde Rum tarafında protesto düzenleyen ırkçı Elam örgütü, KKTC bayrağını yaktı. Güney Lefkoşa'da toplanan aşırı sağcı Rumlar, ellerinde Yunan bayrakları ile Ledra Palas Sınır Kapısı'na gelerek Türkler aleyhinde ırkçı sloganlar attı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rumların eylemlerine sert tepki verdi. Akıncı yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'ta ırkçı, faşist Elamcılar tarafından KKTC bayrağının yakılmasını kınıyorum. Kıbrıs'ın eşit ortağı Kıbrıslı Türklere ve sembollerine tahammülü ve saygısı olmayan bu örgütün sık sık tekrarladığı yanlışlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Nefret söylemini aşarak nefret eylemine geçen Elam'ın siyaseten beslendiği düşmanlığa hizmet ettiği açıktır. Kıbrıs'ın geçmişini acılarla dolduran böylesi nefret ve şiddet eylemlerinden hala ders çıkarılmaması endişe vericidir. Adamızın ihtiyacı gencecik insanların yürekleriyle zihinlerini nefretle doldurmak değildir. Nefret hem Kıbrıs hem de insanlık için ağır bir yüktür" dedi.

"Doğru olan, nefret yükünü çoğaltmak değil, o yükten bir an önce kurtulmaktır" ifadelerini kullanan Akıncı, "Elam faşistlerinin bu yanlış davranışına karşı doğru seslerin öncelikle Rum toplumundan çıkmasını beklediğimizi belirtmek isterim. Toplumların ortak değer ve sembollerine saygının esas olacağı bir Kıbrıs için nefret söylemi ve nefret eylemlerine yer olmamalıdır. Bunun için ihtiyaç kötü örnekler değil, doğru ve iyi örneklerdir" diye konuştu.

Akıncı'nın ardından KKTC Başbakan Ersin Tatar da olaya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Tatar yaptığı açıklamada, "Rum öğrencilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da sınırlarımıza gönderilerek bizden intikam almak için slogan atmaları, Rum Temsilciler Meclisinde milletvekili bulunan Elam militanlarının KKTC bayrağını yakmaları nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzun yeni bir örneğidir. Hükümet olarak konunun üzerinde önemle duruyoruz. Ancak şu bilinsin ki, kimsenin mili değerlerine bir sözümüz yoktur ama Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve egemenliğinin simgesi bayrağımızın yakılması da kimsenin haddine düşmüş değildir. Hükümet olarak olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki: Olayın peşini bırakmayacağız

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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