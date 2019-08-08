KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ı barış ve iş birliği alanı haline getirelim

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın bir araya geleceği Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e, "Adamızda kalıcı barış ortamını sağlamak için gerekli tavrı sergileme zamanı çoktan gelmiş ve artık geçmektedir. Geliniz Kıbrıs'ı gerilimin ve çatışmanın odağı yapmak yerine, barış ve iş birliğinin alanı haline getirelim" diye çağrı yaptı. Akıncı, "Birbirimizin haklarına saygı göstererek, potansiyel enerji kaynaklarını, toplumları ayrıştıran değil, ortak yarar paydasında birleştiren bir unsur olarak değerlendirelim" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu. "Her alanda güçlü olacağız ve bu gücümüzü kalıcı barışın tesisi yönünde kullanacağız. Yeni savaşların kaybedenleri çok olur. Kalıcı, adil barışın ise kaybedeni olmaz" diye devam eden Akıncı, Erenköy'de verilen mücadelenin önemine dikkat çekti. Akıncı şöyle devam etti; "Erenköy Direnişi'nde şehit düşen 26 kişiden biri olan Şair Süleyman Uluçamgil, 19 yaşında yazdığı bir şiirinde yaşama sevincini ve gelecek hayallerini gölgeleyen ölümün yakınlığını şöyle ifade eder:

Durup dururken simitçi çığlığı gibi aklıma geldi ölüm,

Oysa ki benim üniversite kapısında dökülen yapraklara şiir yazmaktı düşündüğüm."

VAROLUŞ MÜCADELESİ

O dönemlerin Kıbrıslı Türkler açısından her bakımdan bir varoluş meselesi olduğunu ifade den Cumhurbaşkanı Akıncı, barışın kıymetini en çok, savaşın acılarını çekenlerin bildiğini, Kıbrıs adasının yakın geçmişinin kan, gözyaşı ve acı dolu olduğunu söyledi. Savaşın dehşetinin bugün coğrafi olarak da adanın hiç de uzağında olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu tarihsel ve coğrafi gerçeklikten gerekli dersleri çıkarmanın ise tüm bölge halklarının ortak sorumluluğu olması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta da geçmiş acılardan dersler çıkararak iki halkın siyasi eşitliğini, özgürlüğünü ve güvenliğini teminat altına alan bir gelecek kurmanın temel hedef olması gerektiğine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizler Kıbrıslı Türkler olarak tahakküm altında yaşamaya boyun eğmeyeceğimizi Erenköy'de ve diğer yerlerde gösterdik. Eşitliğin, insanca yaşamın temel koşullarından birisi olduğunu bilen bir halk olarak azınlık durumuna düşürülmeye asla razı olmayacağımız da bilinmektedir."

RUM LİDER ANASTASİADES'E ÇAĞRI

Akıncı, yarın görüşeceği Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades'e de çözüm çağrısı yaptı. "Adamızda kalıcı barış ortamını sağlamak için gerekli tavrı sergileme zamanı çoktan gelmiş ve artık geçmektedir" diye seslenen Akıncı, "Geliniz Kıbrıs'ı gerilimin ve çatışmanın odağı yapmak yerine, barış ve iş birliğinin alanı haline getirelim" dedi. Akıncı, bunun sadece kendisinin değil, TC Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da dile getirdiği Türkiye'nin çağrısı olduğunu belirtti.

Akıncı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Birbirimizin haklarına saygı göstererek, potansiyel enerji kaynaklarını, toplumları ayrıştıran değil, ortak yarar paydasında birleştiren bir unsur olarak değerlendirelim. Geçmiş kuşakların gençliklerini cephelerde geçirdiği bu Ada'da bugünün gençleri güvenli ve özgür bir gelecekte eşitlik ve refah içinde yaşasınlar."

AKAR'A VE KOMUTANLARA; HOŞGELDİNİZ

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün adaya gelen Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve tüm kuvvet komutanlarına hoş geldiniz diyerek; onların buradaki varlığının aradaki güçlü bağların ve dayanışmanın bir göstergesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesini yeniden anımsatarak, "Her alanda güçlü olacağız ve bu gücümüzü kalıcı barışın tesisi yönünde kullanacağız. Yeni savaşların kaybedenleri çok olur. Kalıcı, adil barışın ise kaybedeni olmaz. Bu duygularla, Erenköy Destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ederken, hayatta olan mücahit gazilerimizi sevgiyle selamlarım" dedi.