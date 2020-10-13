Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ölümle tehdit eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ölümle tehdit eden kişi gözaltına alındı

13.10.2020 17:19
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ölümle tehdit eden kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sosyal medya üzerinden tehdit içerikli video paylaşımı yaptığı tespit edilen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sosyal medya üzerinden tehdit içerikli video paylaşımı yaptığı tespit edilen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için bir kişi tarafından ölümle tehdit içerikli görüntüler paylaşıldı. Polis ekipleri, videolu tehdit mesajı yayınlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada tehdit başlıklı videoda görünen şüphelinin Yılmaz Ecevit K. olduğunu ve Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit etti. Yılmaz Ecevit K. polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Yılmaz Ecevit K.'nın cep telefonu ve sim kart ile telefona takılı vaziyette bulunan hafıza kartına el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


- İstanbul

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Sosyal Medya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ölümle tehdit eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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