KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni 5+1 gayriresmi konferansıyla ilgili bilgilendirdi - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni 5+1 gayriresmi konferansıyla ilgili bilgilendirdi

10.05.2021 17:55

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansında gerekçeleriyle birlikte Kıbrıs'ta neden federal temelde bir çözüm olamayacağını anlattıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansında gerekçeleriyle birlikte Kıbrıs'ta neden federal temelde bir çözüm olamayacağını anlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımlarıyla Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansı konusunda KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki milletvekillerini bilgilendirdi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Tatar, Cenevre öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları nedeniyle Meclis'e gelemediğini, bilgilendirmeyi bugün yaptığını kaydetti.

Tatar, "Her zaman iki devletli çözümü esas alarak Kıbrıs konusundaki siyasetimi sürdüren bir kişi olarak, cumhurbaşkanı seçimlerine girerken de 'iki devlet' dedim. Egemen eşit, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle, uluslararası eşit statüyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini hep vurgulamış bir kişiyim. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da gerek BM gerekse diğer yetkililere aynı şeyleri söyledim. Bunları söyleye söyleye Cenevre'deki konferansa zemin hazırladım. Çok iyi de oldu. Bu siyaseti oluştururken ana vatan Türkiye'nin de tamamıyla desteğini aldık." dedi.

Cenevre'de bu vizyonu aktarma fırsatı bulduklarını belirten Tatar, iki devletli çözüm modeliyle ilgili vizyonlarını kayıtlara geçirdiklerini ifade etti.

"Bir 50 seneyi daha boşa harcama niyetimizin olmadığını anlattık"

Tatar, "Cenevre'de yaptığımız değerlendirmelerde, hem BM hem de taraf ülkeler bizlerin mesajını almıştır. Cenevre'de gerekçeleriyle neden federal temelde bir çözüm olamayacağını anlattık. Annan Planı ve Crans Montana gibi süreçlerinin yaşandığını, hiçbir netice alınamadığını, bundan sonra da alınamayacağını ve bile bile bir 50 seneyi daha boşa harcama niyetimizin olmadığını anlattık." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Cenevre'deki toplantılarda Türk tarafını net bir şekilde desteklediğini vurgulayan Tatar, artık Kıbrıs'ta bir konjonktür olduğunun altını çizdi.

Tatar, görüşleri farklı olsa da KKTC'deki her siyasi partinin amacının Kıbrıs Türk halkının esenliği, sağlığı, mutluluğu ve güvenli bir şekilde bu topraklarda yaşayabilmesi olduğunu kaydetti.

İki devlet temelli bir çözüm için milletvekillerinin de desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) bugün yapılan toplantıya katılmamasını yadırgadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi olarak farklı görüşlerde olsalar da her toplantıya gittiklerini, katılımcılığın, çok sesliliğinin ve demokrasinin bunları gerektirdiğini vurguladı.

Yeni belirledikleri siyaset için gerek BM gerek diğer muhataplarıyla görüşmelerini sürdüreceklerini bildiren Tatar, bütün bunları halk ve Cumhuriyet Meclisi ile paylaşmanın kendisinin en büyük görevi olduğunu kaydetti.

Tatar, Cenevre'de Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için BM'ye 6 maddelik bir öneri yaptığını hatırlatarak, o maddelerin de iki devletli çözüm için belirledikleri siyasetin özü olduğuna ve bu konuda şeffaf olduklarına da vurgu yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni 5+1 gayriresmi konferansıyla ilgili bilgilendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni 5+1 gayriresmi konferansıyla ilgili bilgilendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni 5+1 gayriresmi konferansıyla ilgili bilgilendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni 5+1 gayriresmi konferansıyla ilgili bilgilendirdi

cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni 5+1 gayriresmi konferansıyla ilgili bilgilendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı
Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor         
19:31
Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor         
18:49
Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti         
18:00
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü         
17:27
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak         
16:24
Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım         
15:15
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi! Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!         
13:56
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Bilgisayar korsanları ABD'nin en büyük boru hattını devre dışı bıraktı, akaryakıt karayoluyla taşınacak Bilgisayar korsanları ABD'nin en büyük boru hattını devre dışı bıraktı, akaryakıt karayoluyla taşınacak         
13:23
3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı         
13:08
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 19:53:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni 5+1 gayriresmi konferansıyla ilgili bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement