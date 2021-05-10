Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansında gerekçeleriyle birlikte Kıbrıs'ta neden federal temelde bir çözüm olamayacağını anlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımlarıyla Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansı konusunda KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki milletvekillerini bilgilendirdi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Tatar, Cenevre öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları nedeniyle Meclis'e gelemediğini, bilgilendirmeyi bugün yaptığını kaydetti.

Tatar, "Her zaman iki devletli çözümü esas alarak Kıbrıs konusundaki siyasetimi sürdüren bir kişi olarak, cumhurbaşkanı seçimlerine girerken de 'iki devlet' dedim. Egemen eşit, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle, uluslararası eşit statüyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini hep vurgulamış bir kişiyim. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da gerek BM gerekse diğer yetkililere aynı şeyleri söyledim. Bunları söyleye söyleye Cenevre'deki konferansa zemin hazırladım. Çok iyi de oldu. Bu siyaseti oluştururken ana vatan Türkiye'nin de tamamıyla desteğini aldık." dedi.

Cenevre'de bu vizyonu aktarma fırsatı bulduklarını belirten Tatar, iki devletli çözüm modeliyle ilgili vizyonlarını kayıtlara geçirdiklerini ifade etti.

"Bir 50 seneyi daha boşa harcama niyetimizin olmadığını anlattık"

Tatar, "Cenevre'de yaptığımız değerlendirmelerde, hem BM hem de taraf ülkeler bizlerin mesajını almıştır. Cenevre'de gerekçeleriyle neden federal temelde bir çözüm olamayacağını anlattık. Annan Planı ve Crans Montana gibi süreçlerinin yaşandığını, hiçbir netice alınamadığını, bundan sonra da alınamayacağını ve bile bile bir 50 seneyi daha boşa harcama niyetimizin olmadığını anlattık." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Cenevre'deki toplantılarda Türk tarafını net bir şekilde desteklediğini vurgulayan Tatar, artık Kıbrıs'ta bir konjonktür olduğunun altını çizdi.

Tatar, görüşleri farklı olsa da KKTC'deki her siyasi partinin amacının Kıbrıs Türk halkının esenliği, sağlığı, mutluluğu ve güvenli bir şekilde bu topraklarda yaşayabilmesi olduğunu kaydetti.

İki devlet temelli bir çözüm için milletvekillerinin de desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) bugün yapılan toplantıya katılmamasını yadırgadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi olarak farklı görüşlerde olsalar da her toplantıya gittiklerini, katılımcılığın, çok sesliliğinin ve demokrasinin bunları gerektirdiğini vurguladı.

Yeni belirledikleri siyaset için gerek BM gerek diğer muhataplarıyla görüşmelerini sürdüreceklerini bildiren Tatar, bütün bunları halk ve Cumhuriyet Meclisi ile paylaşmanın kendisinin en büyük görevi olduğunu kaydetti.

Tatar, Cenevre'de Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için BM'ye 6 maddelik bir öneri yaptığını hatırlatarak, o maddelerin de iki devletli çözüm için belirledikleri siyasetin özü olduğuna ve bu konuda şeffaf olduklarına da vurgu yaptı.