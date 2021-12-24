KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "İngiltere, Amerika, Rusya, Çin, hepsi Doğu Akdeniz'de pozisyon almaya çalışmaktadır" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "İngiltere, Amerika, Rusya, Çin hepsi Doğu Akdeniz'de pozisyon almaya çalışmaktadır. 1571'den günümüze kadar yaptıklarımızla, haklarımızla, hukukumuzla, askeri varlığımızla Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimizle Kıbrıs'ta bizim onlardan daha fazla hakkımız var." dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kırşehir'e gelen Tatar'a, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından Doğu Akdeniz Jeopolitiğinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası çıkarlarını her platformda savunması ve Türk Milletinin uluslararası alandaki saygınlığına yaptığı katkılardan dolayı Uluslararası İlişkiler Fahri Doktora unvanı verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tatar'a belgesini takdim etti.

Üniversitede "Mavi Vatan Kıbrıs" konulu konferansta konuşan Tatar, Kıbrıs'ta yaşanan katliamı unutmayacaklarını söyledi.

1571'den öncede de Kıbrıs'ta Türklerin varlığından bahseden Tatar, binlerce şehit vererek elde edilen adanın 300 yıldan fazla süre Osmanlı hakimiyetinde kaldığını anlattı.

Hiçbir zaman Yunanistan'ın boyunduruğu altına girmediklerini ve girmeyeceklerini vurgulayan Tatar, 1. Dünya Savaşı'nın ardından bazı hukuksuzluklarla İngiltere'nin Kıbrıs'ı ilhak ettiğini hatırlattı.

O dönem Osmanlı bayrağının indirilip İngiliz bayrağı çekilmesinin en acı günlerden olduğunu belirten Tatar, bu olayın ardından Rum-Yunan ikilisinin zamanla adada nüfusunu artırdığını belirtti.

Büyük Yunanistan'ın yaratılması için çeşitli saldırıların yapıldığını aktaran Tatar, bu saldırıların hiçbir zaman Türkleri yıldırmadığını, Cengiz Topel gibi şehitler vererek saldırılara karşı çıktıklarını anlattı.

"Kanlı Noel"den sonra Türkiye'nin gemilerini Ada'ya göndereceğini anlatan Tatar, o dönemde Amerika'nın uyarı mektubu yolladığını, İsmet İnönü'nün ise olaylara seyirci kalamayacaklarını belirten detaylı bir mektubu ABD'ye gönderdiğini ifade etti.

20 Temmuz 1974 sabahında Mehmetçiğin adaya çıkarma yaptığını ve Kıbrıs'ın kurtarıldığını hatırlatan Tatar, o zamandan bu güne müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.

Kıbrıs'a barışın Mehmetçik sayesinde geldiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs'ta artık iki devletin olduğunu söyledi.

Bu yaşananların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması ve Doğu Akdeniz'de tekrar dengenin oluşmasında ortaya konulan iradenin esas itibarıyla bir başarı öyküsü olduğuna dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:

"Biz bu mücadeleyi vermeseydik Kıbrıs bir Yunan adasıydı. Yunan adası olan bir Kıbrıs, Türkiye'ye büyük bir rahatsızlık verecekti. İskenderun'dan Ege dağlarına kadar 2 bin kilometre sahil şeridiyle Mavi vatanda Doğu Akdeniz'de haklarımızın korunmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok önemi vardır. Bu önem her geçen gün artmaktadır. İngiltere, Amerika, Rusya, Çin, hepsi Doğu Akdeniz'de pozisyon almaya çalışmaktadır. 1571'den günümüze kadar yaptıklarımızla haklarımızla, hukukumuzla, askeri varlığımızla Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimizle Kıbrıs'ta bizim onlardan daha fazla hakkımız var. Tarihimiz, fedakarlıklarımız, şehitlerimiz ve ödediğimiz bedeller var. Onun için müzakere masalarında ve toplantılarda bu özgüvenle hakkımızı, hukukumuzu savunmaya devam ediyoruz. Oynanan oyun 1974'den sonra kendilerine göre tekrar barışın gelmesi için federasyon olacakmış, federasyon dedikleri, Rumların federasyon anlayışı ile bizlerin federasyon anlayışı arasında dağlar kadar fark var. Federasyonda da iki devlet var şeklinde bir algı yaratmaya çalıştılar. Biz onu öğrendik. Öyle değil. Ben New York'taki son görüşmemde sordum. Verilen cevap, Kıbrıs Cumhuriyeti aynen devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkacak. Anayasa değişikliği ile Kıbrıs Cumhuriyetinin adı Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olacak. Ama biliyoruz ki 60 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri devlet aslında bir Rum cumhuriyetidir. Yani Kıbrıs Türklerini bir Rum cumhuriyetine yama yapacaklar. Avrupa Birliğinde oldukları için aynı yıl sıfır asker ve Türkiye'nin garantörlüğü son bulacak. Türk askeri adadan çekilecek. Kıbrıs Türkleri büyük bir maceraya ve tehlikeye atılacak. 1571'den beri sürdürülen mücadele son bulacak, biz buna müsaade etmeyeceğiz."

Gerçekleri gün yüzüne çıkartacaklarını belirten Tatar, Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve menfaatinin Türkiye'nin varlığına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Tatar konuşmasının ardından akademisyenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.