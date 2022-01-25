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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uzun ömürlü bir meclisin ve hükümetin önemine dikkat çekti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uzun ömürlü bir meclisin ve hükümetin önemine dikkat çekti

25.01.2022 22:34
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uzun ömürlü bir meclisin ve hükümetin önemine dikkat çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Devletin istikrara, icraata ihtiyacı vardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Devletin istikrara, icraata ihtiyacı vardır. Uzun ömürlü bir meclis ve hükümet, bu süreçte önemlidir." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sırasıyla Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) liderleri ve temsilcilerini makamında kabul etti.

Tatar, siyasi parti başkanları ve başsavcı ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümeti kurma görevini, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni seçilen milletvekillerini askıya alması ve yemin töreninin ardından vereceğini ifade etti.

Seçim yasaklarının yeni hükümet kurulana kadar devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, mevcut Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun yemin töreninin ardından istifasını sunacağını ve kendisinin de Başbakan Sucuoğlu'na yeni hükümeti kurana kadar geçici görevlendirme yapacağını dile getirdi.

Açıklamasında parti başkanlarıyla seçim sürecinin değerlendirmesinin yapıldığı vurgulayan Tatar, sürecin sürat kazanması için parti başkanları ve heyetleriyle görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yemin töreninden sonra iş başı yapabilecek hükümetin, yeni seçilen KKTC Meclisi'nden güvenoyu alması gerektiğine dikkat çektiği açıklamasında, mevcut hükümetin ve KKTC Meclisi'nin halen görev başında olduğunu belirtti.

YSK'nın kesin sonuçları açıklamasından 10 gün sonra KKTC Meclisi'nin toplanacağını, yemin töreni sonrasında da görevlendirme yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Sucuoğlu'na görevi vereceğini, o güne kadar da hükümet kurma çalışmalarının başlamış olduğunu ve resmi görevlendirmenin 15 gün sonra olabileceğini ifade etti.

Yeni hükümetin hızlı bir şekilde kurulması gerektiğine dikkati çeken Tatar, "Fotoğraf açıktır, yeni hükümetin hızlı bir şekilde oluşması için hazırlıkların önceden yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Seçime katılan herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, katılımın az olmasına rağmen Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, Türkiye'nin de desteğiyle bu sıkıntılardan nasıl çıkılacağı konusunda yeni hükümete görev düştüğüne işaret eden Tatar, bir an önce yeni hükümetin kurulmasını temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafından gelen " Maraş'a karşılık Ercan" açıklamaları üzerine ise basında çıkan konulara itibar etmediklerinin altını çizdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uzun ömürlü bir meclisin ve hükümetin önemine dikkat çekti - Son Dakika


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