KKTC'de son 24 saatte 52 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 52 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 500 test yapıldığını, 52 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını ve 14 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Vakalardan 3 kişinin hava yoluyla KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ifade etti.

Pilli, vakalardan 18'inin Lefkoşa, 25'inin Girne, 5'inin Gazimağusa ve bir kişinin Lefke bölgesinden olduğunu açıkladı.

Tedavisi devam edilen hasta sayısının 321 olduğunu kaydeden Pilli, yoğun bakımda 8 hastanın bulunduğunu kaydetti.

385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

Lefkoşa ve Girne'de karantina başladı

KKTC'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında, başkent Lefkoşa'da 7, Girne'de ise 14 günlük karantina uygulaması bu gece itibarıyla başladı.

Hükümetin kararı uyarınca, Lefkoşa'da 3 Şubat saat 23.59'a, Girne'de 10 Şubat saat 23.59'a kadar tam kapanmaya gidildi.

KKTC'de 29 Ocak saat 20.00'den 1 Şubat saat 05.00'e kadar ise tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 128 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 bin 133 test yapıldığını ve 128 vakanın görüldüğünü kaydetti.

Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193'e, vaka sayısı ise 30 bin 380'e yükseldi.