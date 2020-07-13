KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan BM ve AB'ye mektup - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup göndererek Kıbrıs Rum yönetiminin sınır kapılarında yürürlüğe koyduğu keyfi ve engelleyici uygulamaların sona erdirilmesi yönünde gerekli adımları atmaya davet etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özersay, mektubunda, Rum liderliğinin Yeşil Hat Tüzüğü'nü tek yanlı değiştirdiğini vurguladı.

Özersay, Rum yönetiminin 1 Temmuz 2020 itibarıyla hem bir kısım KKTC vatandaşının hem de AB ve üçüncü ülke vatandaşlarının KKTC'ye kara giriş kapılarından giriş-çıkışlarını engelleyen uygulamasının serbest dolaşım hakkının ihlali olduğunu anlattı.

Bu kabul edilemez uygulamaların amacının, Kıbrıs Türk tarafının ekonomisini ve turizmini baltalamak olduğuna işaret eden Özersay, bunun iki halk arasındaki kırılgan ilişkileri ve güveni daha da zedeleyeceğine dikkati çekti.

Özersay, mektubunun ekinde KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partilerin imza koyduğu deklarasyonu da muhataplarına iletti.

Meclisten ortak deklarasyon

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen 6 siyasi partinin genel başkanları ve temsilcileri, bugün imzaladıkları ortak deklarasyonla Kıbrıs Rum kesiminin sınır kapılarında başlattığı sınırlamalara son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yapmıştı.

KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine ticari mal akışını düzenlemeye yönelik hazırlanan Yeşil Hat Tüzüğü, 23 Ağustos 2004'te yürürlüğe girmişti.